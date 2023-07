27-åring tiltalt for å ha truet og utnyttet mann til tvangsarbeid som narkokurer

Saken går i Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En mann i Oslo er tiltalt for grov menneskehandel og tvangsarbeid, etter at han i over to år skal ha truet en syk mann til å være narkotikakurer for seg.