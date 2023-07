Slik skal Støre lokke til seg lillavelgerne

NTB

Jonas Gahr Støre peker ut gjerdesittere og lillavelgere som Aps fremste målgruppe i valgkampen. – Jeg kan forstå usikkerheten, sier han om velgere som nå nøler.

Drøyt tre måneder før valget ligger Arbeiderpartiet fortsatt og vaker på 21 prosent oppslutning på snittet av målingene for de fem siste ukene, viser tall fra Poll of polls.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre håper partiet klarer å snu trenden før 11. september.

– Jeg håper med en god valgkamp at vi kan løfte oss, sier han til NTB.

For fire år siden gjorde Ap sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg noensinne. Da fikk partiet nesten fire prosentpoeng mer i oppslutning enn de ligger an til nå. Men det har sett verre ut, minner Støre om.

– I desember hadde vi målinger på 14,5 prosent. Jeg mener vi klarte å stå i det og være samlet og komme tilbake ved å vise politikken vår, sier Støre, som avviser å sette en nedre smertegrense foran det kommende valget.

– Jeg har aldri satt klare tallgrenser. Det skaper så mye debatt og spekulasjoner.

Frir til lillavelgerne

Støre har i et intervju med VG pekt på kjernevelgere og gjerdesittere som viktige velgergrupper for Ap i årets valgkamp. Overfor NTB utdyper han:

– Gjerdesittere er blitt en ny definisjon av velgere som har stemt på oss, og så trekker seg litt tilbake fordi de blir usikre. Jeg kan forstå den usikkerheten i tiden vi lever i nå, sier Støre.

Han mener velgerbildet er annerledes i dag enn det var for 25 eller 50 år siden da partilojaliteten sto sterkere.

– Da er det viktig at Ap blir gjenkjennelig på de viktige sakene der vi er ganske trygge på at vårt verdigrunnlag har bred støtte.

Han trekker fram privatisering i velferden som en hovedsak for Ap i valgkampen, og en sak der Ap tydelig skiller seg fra Høyre.

– Vi ønsker deltakelse fra private og ideelle både i barnehager og eldreomsorg, men vi ønsker ikke at store, kommersielle aktører kommer inn og tar ut store utbytter. Det er en klar skillelinje, sier Støre.

Han håper å overbevise usikre velgere som nå ser mot Høyre, de mye omtalte lillavelgerne.

– Det begrepet bruker ikke vi når vi planlegger, men jeg tror mange av de velgerne som nå peker på Høyre, ikke er for at du skal kommersialisere eldreomsorgen.

– Det blir vår jobb å tydeliggjøre det, sier Støre.

Bekymret for barnefamiliene

«Vanlige folks tur» var Aps slagord i valgkampen før forrige stortingsvalg i 2021. Støre lovet at vanlige folk skulle få skattelettelser, mens rike folk skulle betale noe mer.

Regjeringen satte grensen ved 750.000 kroner. De med inntekter under skulle betale mindre, og de med inntekter over skulle betale mer. Siden den gang har mange velgere flyktet fra Ap til Høyre.

Tidligere i sommer varslet regjeringen at de skroter den omstridte skattegrensen, og at det ikke kommer noen ny.

Støre avviser at skattegrensen var et feilgrep. Han påpeker at inflasjon og lønnsøkninger har endret verdien av 750.000 kroner.

– Men prinsippet vårt er det samme, at det skal være en rettferdig omfordeling i skattesystemet, sier Støre.

Dyrtiden har også gjort at nesten to av ti husholdninger nå har økonomiske utfordringer, ifølge en rapport fra Sifo.

– Jeg er bekymret for det, slår Støre fast.

Han sier regjeringen vil vurdere om det er behov for å gjøre mer for å hjelpe de som nå sliter.

– Vi er veldig oppmerksomme på det, og kanskje særlig overfor barnefamilier.