NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Mann framstilles for varetektsfengsling siktet for drap i Bergen

En mann i 30-årene framstilles for varetektsfengsling i Hordaland tingrett siktet for forsettlig drap på en ukrainsk kvinne i 30-årene på et hotell i Bergen tirsdag. Mannen nekter straffskyld.

Varetektsfengslingen av Arfan Bhatti i Pakistan utløper

Arfan Bhatti ble 22. juni varetektsfengslet i ytterligere to uker, til torsdag 6. juli. Bhatti ble pågrepet av pakistansk politi etter å ha blitt etterlyst internasjonalt masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror.

Trekning av grupper i håndball-VM for kvinner

Gruppene til håndball-VM for kvinner skal trekkes. Norge er plassert i pulje C som vertsnasjon. Turneringen avholdes i Norge, Sverige og Danmark fra 29. november til 17. desember. Norge er regjerende mestere i turneringen.

Ekstraordinært møte mellom Tyrkia, Sverige og Finland

Det blir et ekstra møte på toppnivå mellom Sverige, Finland og Tyrkia i Brussel denne uken, ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg. Målet er å gjøre framskritt for å få Tyrkia til å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

Casper Ruud spiller andre runde i Wimbledon

Casper Ruud møter britiske Liam Broady i den andre runden i Wimbledon. 29 år gamle Broady er rangert nummer 142 i verden, og har en opptreden i tredje runde som karrierebeste i Wimbledon. Ruud har på sin side bare klart å ta seg til andre runde tidligere.