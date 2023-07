BA: Drapsoffer i Bergen hadde stikkskader – fengslingsmøte torsdag

NTB

Mannen som er siktet for drap på sitt barns mor i Bergen, framstilles for fengsling torsdag. Ifølge BA hadde den døde kvinnen stikkskader.

Kvinnen, som er i 30-årene, ble tirsdag funnet kritisk skadd på et hotell som for tiden huser flyktninger fra Ukraina. Hun døde kort tid senere på Haukeland sykehus.

Ved hotellet pågrep politiet en mann i slutten av 30-årene fra Aserbajdsjan som også er i Norge som asylsøker. Han er siktet for drap, men nekter straffskyld.

Etter det avisa BA får opplyst, er skadene avdøde ble påført forenlig med bruk av kniv eller stikkvåpen. Overfor NTB ønsker påtaleansvarlig Are Nygård Bergh foreløpig ikke å si noe om type skader eller mulig drapsvåpen.

– Det jeg kan si, er at Vest politidistrikt foretar tekniske undersøkelser på stedet med bistand fra Kripos. Kvinnen skal obduseres torsdag, eier Bergh.

Nekter for drap

Den drapssiktede mannen framstilles for varetektsfengsling tidlig torsdag ettermiddag. Hans forsvarer, advokat Anette Vangsnes Askevold, sier til NTB at mannen nekter for det han er anklaget for.

– Han har det tungt, sier Askevold, som viser til taushetsplikt på andre spørsmål rundt hva mannen har forklart for politiet.

Mannen var i avhør til natt til onsdag, men det er foreløpig ikke planlagt noe nytt avhør. Bergh sier at mannen har vært samarbeidsvillig overfor politiet.

Mannen og den døde kvinnen hadde et felles barn i barnehagealder. Dette skal ikke ha vært til stede under hendelsen, og er nå ivaretatt av barnevernet, har politiet opplyst.

– Dette er en tragedie for barnet, som nå i realiteten står uten mor og far, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til Bergens Tidende.

Midlertidig opphold

Så langt politiet kjenner til, kom de to sammen til Norge i starten av dette året. Mannen hadde bosted et annet sted i byen, og politiet undersøker også denne boligen.

– Han hadde midlertidig opphold i Norge fram til mars 2024, sier politiadvokat Bergh.

Det er startet prejudisiell observasjon av siktede for å avklare spørsmål om tilregnelighet.

Bergh sier politiet avhører flere vitner i saken, men vil ikke si om noen av dem har vært direkte vitne til voldshandlinger, eller overhørt noe av hendelsen.

UDI-hotell

Kvinnen ble funnet på et rom på Magic Hotel Solheimsviken på Danmarks plass klokken 15.50 tirsdag. Utlendingsdirektoratet (UDI) leier hotellet som akuttinnkvartering for i hovedsak ukrainske flyktninger.

– Det er svært sjelden vi opplever så dramatiske hendelser i asylmottak. Våre tanker går til pårørende og andre berørte, opplyser UDI i en uttalelse.

Mottaket drives av selskapet Hero. Driftssjef Ketil Blinge framholder overfor BA at mottaket ikke kan lastes for det som har skjedd.

– Det er bare noen timer siden det skjedde, så vi har ikke hatt tid til å gjøre veldig grundige vurderinger, men så langt har vi ikke sett noe som vi kunne gjort annerledes, sa han til avisa onsdag formiddag.

Hero sier de rundt 300 beboerne vil få oppfølging etter hendelsen.

Ifølge BT har kommunen torsdag invitert beboere på hotellet og andre berørte av hendelsen til en samling på Ressurssenter for nyankomne flyktninger i Fyllingsdalen.