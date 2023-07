Betydelig økning av hatkrimsaker rettet mot skeive i juni

NTB

Oslo politidistrikt registrerte om lag 70 saker med hatkriminalitet motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i juni.

Det er en betydelig økning fra samme måned i fjor, da det ble registrert 20 slike saker i Oslo-området, skriver Oslo politidistrikt i en epost til NTB.

I tillegg utgjør dette drøyt en tredel av alle anmeldelser for hatkriminalitet i første halvår av 2023.

Sakene omfatter hatkriminalitet motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– Cirka halvparten av disse sakene dreier seg om tyveri og skadeverk av pride-flagg. 20 saker omhandler hatefulle ytringer og trusler. Det kan nevnes at det er registrert to straffesaker på kroppskrenkelse, noe som er lavere antall voldssaker enn tidligere, skriver politiet.

Politiet skal gå grundig til verks

En merkbar forskjell fra annen hatkriminalitet er at de mistenkte i saker der hatet er motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk generelt er yngre enn vanlig. Dette ser man også i tallene fra juni, ifølge politiet.

– Det er bekymringsfullt at det er en sterk økning på hatefulle ytringer, trusler og tyveri- og skadeverk på pride-flagg siden vi vet at det bidrar til å skape frykt hos en gruppe som allerede føler seg utsatt, sier fagspesialist Monica Lillebakken ved Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet.

Hun legger til at de ønsker å gå dypere inn i sakene for å se om de kan få en bedre innsikt i problematikken.

- Skaper en uro

Oslo Pride-leder Dan Bjørke mener økningen er alvorlig og må jobbes med.

– Mesteparten av dette er pøbelstreker og vandalisme, men de som utfører dette skal vite at det skaper en uro blant folk som er helt unødvendig. Vi får håpe at disse tallene får folk til å forstå hvorfor det er så viktig at vi har pridemarkeringer over hele landet, sier han.

– Vi er glade for at politiet tar dette alvorlig, og jobber proaktivt for å forebygge og begrense hatkriminalitet rettet mot skeive fremover.

Rekordmange markerte pride

Forrige lørdag ble pride markert i Oslos gater. Politiet anslår at over 90.000 personer møtte opp for å markere pride, noe som er et rekordhøyt antall.

Det var ingen endring i trusselnivået i forkant av årets pridearrangementer. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte i forkant av markeringen at han forstår uroen som mange føler på.

– Vi lever ikke i et risikofritt samfunn, det tror jeg vi også må erkjenne. Men alt er satt inn på at det skal bli en trygg markering i den uka som kommer nå. Det har regjeringen jobbet for å forsikre seg om. Politiet og tjenestene som følger med på det, legger all mulig vekt på det, sa han i forkant av pride-uka.