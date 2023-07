Tidligere sogneprest anker voldtektsdom

En tidligere sogneprest på østlandet er dømt for en rekke nettovergrep mot barn. Nå anker han dommen til lagmannsretten.Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

En mann på Østlandet ble i juni dømt til seks års fengsel etter flere nettovergrep mot barn. Nå anker han dommens straffeutmåling til lagmannsretten.

Mannen jobbet som sogneprest da overgrepene fant sted, men ble fratatt stillingen da saken ble kjent for Den norske kirke. Samtlige nettovergrep skjedde i løpet av 2022. Overgrepsmaterialet ble funnet i presteboligen som mannen bodde i på dette tidspunktet. Til sammen fant politiet 90 bilder og 1.807 videofiler. Videofilene hadde en samlet spilletid på over 80 timer.

Under rettssaken i Søndre Østfold tingrett erkjente mannen straffskyld for nesten alle tiltalepunkter, inkludert et av nettovergrepene som ble ansett som en voldtekt, skriver Dagsavisen. Fornærmede på dette punktet var en 10 år gammel gutt. De andre fornærmede i saken var jenter i tenåringsalder, ifølge avisen.

Mannen skal ha kommet i kontakt med de fornærmede på chattetjenesten Omegle, derifra tok han samtalene videre til Snapchat. Der overtalte han barna til å sende ham nakenbilder og -videoer mot betaling.

– Jeg mener vi står overfor toppen av isfjellet i denne saken. Jeg anser det som helt usannsynlig at det ikke finnes flere fornærmede som ikke er identifisert, sa politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten under sin sluttprosedyre.