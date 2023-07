Mann i 60-årene siktet for drap på sin kone i Ørland

Påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt snakker med pressen etter at en kvinne i 70-årene ble funnet død i Ørland kommune i Trøndelag torsdag 29. juni. En mann i 60-årene er nå siktet for drap.

NTB

En kvinne i 70-årene ble torsdag i forrige uke funnet død i Ørland i Trøndelag. Helsevesenet varslet politiet, som har pågrepet kvinnens ektemann. Han er siktet for drap.

Kvinnen var mannens kone, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet tirsdag denne uken og blir vurdert fremstilt for fengsling i Trøndelag tingrett torsdag.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld i avhør, opplyser politiet.

Kvinnen ble funnet død i en bolig i Ørland torsdag i forrige uke. Dagen etter ble politiet varslet av helsevesenet, på grunn av omstendighetene rundt dødsfallet.

Dette førte til en obduksjon av kvinnen da politiet opprettet en undersøkelsessak på mistenkelig dødsfall.

– Resultatet av den foreløpige obduksjonsrapporten har ført til at vi har besluttet å sikte mannen for forsettlig drap på sin kone. Foreløpig ønsker vi ikke å gå inn i flere konkrete detaljer, av hensyn til etterforskningen, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Pågrepet på politihuset

Overfor NTB sier Aftret at mannen ble pågrepet på politihuset i Trondheim.

– Pågripelsen var udramatisk. Han har også været villig til å avgi forklaring, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva han har forklart, sier politiadvokaten.

Forsvarer Jon Reidar Aae sier til NTB at det var mannen som fant kvinnen.

– Han har det tungt og sitter i arresten nå. Det er gjennomført avhør i saken og vil bli gjennomført flere avhør, sannsynligvis allerede i kveld, sier forsvareren.

Flere beslag

Politiet tar saken på stort alvor, forklarer Aftret. Til tross for at den foreløpige obduksjonsrapporten har styrket hypotesen om drap, etterforsker politiet fortsatt saken ut fra flere teorier om hva som har forårsaket dødsfallet.

– Forhåpentligvis vil videre etterforskning gi oss flere svar, sier Aftret.

Det er også gjort flere beslag i saken.

– Jeg vil ikke si noe om hva vi har beslaglagt. Utover det at vi har satt av et tidspunkt for en eventuell fengsling i tingretten, kan jeg bare si at det vil bli tatt en samlet vurdering når flere etterforskningskritt er gjennomført.