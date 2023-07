Noman Mubashir mister jobben når NRK legger ned avdeling

NTB

1. januar 2024 legger NRK ned avdelingen NRK Program Riks Sør Øst. Det får konsekvenser for blant andre Noman Mubashir, som vil bli stående uten jobb.

– Det kom jo som et sjokk, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg håper det ordner seg; at det finnes en plass for meg i NRK, sier Mubashir til Medier24.

I avdelingen er det totalt sju årsverk.

– Jeg har full forståelse for at det er en tøff beskjed å få, sier regiondirektør Heidi Pleym.

Regionsdirektøren forklarer at kanalen har foretatt en omprioritering fra neste år for å kunne styrke de større produksjonsmiljøene som Distriktsdivisjonen har i Tromsø, Bergen og Trondheim.

Hun poengterer også at dette ble informert om på forhånd.

– Dette ble på forhånd informert om på ulike tillitsvalgtnivå som en del av de totale budsjettkuttene i NRK, og ble håndtert på samme måte som de andre kutt-tiltakene.