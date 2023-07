Mer kjøttservering enn anbefalt på norske sykehus

NTB

Norske sykehus følger ikke de nye kostholdsrådene, der det anbefales at man spiser mellom 350 og 500 gram med kjøtt i uka.

På norske sykehus serveres det nemlig kjøttmiddag fire av sju dager i uka, ifølge tall NRK Dagsnytt har hentet inn.

– Vi forventer at offentlige institusjoner følger kostholdsrådene, men vi vet jo at det varierer, og vi vet at det er prishensyn som konkurrerer med ernæringshensynet noen ganger også, sier divisjonsdirektør Linda Granlund for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet til NRK.