Årets myggtopp kan være nådd

NTB

Fuktig vær kan forlenge sesongen lokalt, men sannsynligvis er myggtoppen nådd, ifølge biolog Sondre Dahle.

Det har gått fra en snørik vinter til varm sommer mange steder i år. Det har gitt gode kår for det utskjelte insektet.

– Det er definitivt et myggår i år også, fordi hvert år er et myggår et eller annet sted, sier biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han har ikke klare tall på årets myggsesong, men sier forholdene har ligget godt til rette for myggen mange steder.

Senere klekking i fjellet

For alle som føler de blir «spist opp», har biologen godt nytt:

– De fleste individene har klekt, så sannsynligvis har toppen vært, eller så er den omtrent på den tida her. Det eneste som kan forandre på det, er hvis det blir flom i løpet av sommeren.

Det tar gjerne en måned fra snøsmelting til myggen kommer på vingene. Derfor kan det være mer mygg i fjellet fra nå og utover, ifølge Dahle.

De lokale myggforskjellene er imidlertid store, og det er vanskelig å holde oversikt fordi Norge ikke overvåker myggbestanden.

Myggen håper på høy fuktighet

Særlig på Østlandet var juni en solfylt måned, men starten på juli har vært fuktigere for mange. Det er godt nytt for det lille dyret.

– Høy luftfuktighet er bra myggvær. Myggen håper nok på det, sier Dahle.

– Er det sol og tørr luft, vil de prøve å holde seg skjult og beveger seg ikke så langt fra fuktområder. Hvis det er perioder med fuktig vær og ikke så mye sol som tørker, kan de fly mange kilometer fra det stedet de har klekt ut.

Og til slutt – hva er myggekspertens beste tips for å holde myggen unna?

– Jeg liker godt å kle myggen ute. Som man kler seg for regnvær, kan man kle myggen ute med myggtette klær. Ellers gjelder det å holde seg unna der det fuktig, for da unngår du områder der myggen er aktiv. Sett opp teltet der det er luftig og blåser litt, råder han.