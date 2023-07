NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 5. juli.

Israel angriper Gaza etter rakettangrep

Israel gjennomfører luftangrep mot Gaza etter rakettangrep fra samme sted. Rakettangrepene kom etter en to dager lang israelsk militæraksjon på Vestbredden. Det israelske forsvaret meldte natt til onsdag at flyalarmen gikk, og at det var snakk om rakettangrep fra Gazastripen.

– Fem raketter ble skutt opp fra Gazastripen og mot israelsk territorium. IDFs luftforsvar fanget opp alle rakettene, skriver forsvaret i en uttalelse. Senere gikk Israel til motangrep.

– Som svar på rakettene som ble fyrt av tidligere i kveld, gjennomfører IDF nå luftangrep mot Gazastripen, heter det i en uttalelse. En palestinsk sikkerhetskilde opplyser til AFP at Israel har truffet et militæranlegg nord på Gazastripen som brukes av Hamas, men at ingen er skadd.

Væpnet ran av bingo i Oslo

En mann skal ha truet med våpen under et ran av en bingo på Sandaker i Oslo tirsdag kveld. Ingen er ennå pågrepet for ranet. Ingen skal ha fått fysiske skader under ranet, ifølge politiet, men vitner har opplyst at gjerningsmannen brukte et våpen til å true med.

Politiet søkte med både med hundepatrulje og ordinære patruljer, men klokken 00.29 opplyste politiet at det aktive søket var avsluttet, og at saken gikk over i en etterretningsfase. Kriminalteknikere har vært på åstedet for å sikre spor etter hendelsen.

Mann siktet for drap nekter straffskyld

En mann i slutten av 30-årene fra Aserbajdsjan som er siktet for forsettlig drap på en ukrainsk kvinne i 30-årene på et hotell i Bergen tirsdag, nekter straffskyld.

Mannen satt i avhør med politiet utover kvelden tirsdag, og hans forsvarer, advokat Anette Askevold, sier til Bergens Tidende natt til onsdag at han nekter straffskyld for drap.

– Han har sittet i avhør i kveld. Han forklarer at han ikke har gjort det han er siktet for, sier hun. Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling onsdag.

Partene i Colombia sier de vil stanse angrep denne uka

Colombianske regjeringsstyrker og den venstreorienterte ELN-geriljaen vil stanse angrepene torsdag i påvente av en våpenhvile som skal tre i kraft i august.

ELN kom med sin kunngjøring tirsdag, og forsvarsminister Ivan Velasquez fortalte samme dag journalister at regjeringen torsdag vil utstede et dekret som beordrer hæren til å stanse angrep. Regjeringsstyrker drepte seks ELN-soldater øst i landet forrige uke.

Våpenhvilen partene er enige om, skal tre i kraft 3. august. Den er på seks måneder, og om den holder, vil det være den lengste ELN har gått med på noen gang. Fredssamtalene, som Norge er såkalt garantistland for, skal etter planen gjenopptas i Venezuela 14. august.

Russland hevder at sivile er rammet i angrep som Ukraina sier drepte russisk tropp

Ukraina sa sent tirsdag at de drepte en tropp russiske soldater i den okkuperte byen Makijivka i Donetsk. Russland hevder at en sivilperson ble drept og 36 såret i angrepet.

– Som resultat av presise angrep fra de ukrainske styrkene, er nok en tropp med russiske terrorister i midlertidig okkuperte Makijivka tilintetgjort, heter det i en uttalelse fra det ukrainske forsvaret.

I en video til uttalelsen som er publisert på Telegram, ser man det som synes å være eksplosjoner i et lite bebygget område. Denis Pusjilin, som leder okkupasjonsmyndighetene som kontrollerer deler av Donetsk, skriver på Telegram at en mann ble drept i angrepet, og at ytterligere 36 ble skadd.

Frankrike henter hjem kvinner og barn fra IS-leir

Frankrike henter hjem ti kvinner og 25 barn fra en leir for mistenkte IS-medlemmer nord i Syria. Det er fjerde gang i år at Frankrike henter hjem familiemedlemmer av mistenkte IS-krigere i Syria og Irak, opplyser det franske utenriksdepartementet.

Barnene som hentes hjem, vil ivaretas av sosialtjenesten, mens kvinnene blir overlatt til rettsvesenet. Tre av kvinnene er allerede internasjonalt etterlyst og er pågrepet, mistenkt for terrorlovbrudd, opplyser franske myndigheter. Kvinnene ble pågrepet da IS ble drevet ut fra sitt selverklærte «kalifat» i 2019.