Siktede etter voldshendelse i Oslo er løslatt – saken er henlagt

NTB

Mennene som ble pågrepet og siktet i forbindelse med en voldshendelse på Birkelunden i Oslo 25. juni, er løslatt. Saken er også henlagt på bevisets stilling.

– Politiet har foretatt betydelige etterforskningsskritt, herunder vitneavhør og søk etter video og våpen. Fornærmede har dessverre ikke ønsket å forklare seg i saken. Ettersom det ikke finnes video fra gjerningsstedet og det heller ikke er gjort funn av våpen, er saken nå henlagt på bevisets stilling, skriver politiadvokat Julie Charlotte Aaheim i Oslo politidistrikt i en epost til VG tirsdag.

Det var søndag morgen 25. juni at en mann i 20-årene ble stukket med en skarp gjenstand på Birkelunden i Oslo. Saken ble opprinnelig omtalt som en knivstikking, da fornærmede selv sa at gjenstanden han ble stukket med, var en kniv.

Det ble imidlertid ikke gjort beslag av noen kniv etter hendelsen.

Vedkommende ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Samtidig ble to menn i 20-årene pågrepet siktet for grov kroppsskade, og senere varetektsfengslet i forbindelse med saken. De to mennene er nå altså løslatt.