EF betaler tilbake millioner til elever som fikk kansellert USA-opphold i 2020

NTB

Selskapet EF refunderer de siste 30.000 kronene til hver av elevene som fikk studieåret korona-kansellert. Forbrukerrådet varslet gruppesøksmål i saken.

– EF beholdt penger for en tjeneste de ikke leverte. Det er flott at de endelig betaler tilbake det de skylder, men vi synes veien hit var unødvendig lang og kronglete, sier juridisk direktør Tone Molvær Berset i Forbrukerrådet i en uttalelse.

EF (Education First AS) avlyste utvekslingsstudier for skoleåret 2020/21 etter koronautbruddet, men ikke alle fikk forskuddsbetalingen sin tilbake. EF mente de hadde rett til å dekke påløpte utgifter.

Forbrukerrådet anslår at det er snakk om til sammen rundt 6 millioner kroner som nå endelig går tilbake til elevene. Det er snakk om 28.000 kroner per elev, pluss 7000 kroner i renter. Etter dette regnestykket er det snakk om rundt 170 elever.

EF sier de takker kundene for tålmodigheten, og de lover å gjennomgå sine retningslinjer for betaling for utenlandsopphold.

Forbrukerklage fikk medhold

Forbrukerrådet trekker dermed et gruppesøksmål de varslet mot selskapet. De mener selskapets håndtering i praksis skapte en forbrukerfelle.

– De elevene som valgte avbestillingsløsningen selskapet tilbød, ble etterpå fortalt at de ikke hadde rett på tilbakebetaling. Etter vår vurdering har forbrukerne ikke fått den informasjonen som var nødvendig for å ta et opplyst valg, sier Berset.

EF framholder at de fokuserte på å gi kundene fleksible ombestillings- og refusjonsalternativer da pandemien inntraff, inkludert gratis ombooking til et senere skoleår.

Selskapet understreker at de hadde betydelige kostnader påløpt før pandemien slo inn. De sier de måtte sikre sin «egen forretningskontinuitet i lys av vedvarende usikkerhet».

– Dette inkluderer blant annet opplæring av reisende og ansatte, programmering av studentforberedelser, rekruttering av vertsfamilier og kvalitetssikring, skriver norgessjef Louise Aalerud i EF til NTB.

Nye retningslinjer

De har ikke besvart NTBs spørsmål om hvorfor de siste utbetalingene først skjer nå tre år etter koronastarten og ett år etter at en elev fikk medhold i sin klage til Forbrukerklageutvalget i saken.

– Etter samarbeidssamtaler med Forbrukerrådet, og etter å ha sagt ja til å tilby full refusjon til flertallet av våre kunder i juli 2022, har vi besluttet å utvide dette tilbudet til studenter som fra 12. mars 2020 til og med 31. august 2020 valgte å kansellere sine programmer til USA, skriver Aalerud.

EF sier de er oppriktig takknemlige for kundenes forståelse og tålmodighet i utfordrende tider.

– Vi gjennomgår våre retningslinjer for å sikre en mer sømløs prosess, sier Aalerud.

Alle elevene skal nå etter planen bli kontaktet i løpet av uka.