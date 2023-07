Togtrafikken i gang igjen på Oslo S

NTB

Togtrafikken er i gang igjen på Oslo S etter at all togtrafikk ble stående en periode tirsdag ettermiddag.

Bane Nor skriver ved 15.30-tiden at man fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Det var litt før klokken 15 at Bane Nor og Vy meldte om full stans i togtrafikken på Oslo S.

– Det skyldes en jordfeil som oppsto for et kvarters tid siden. Det er stopp i all togtrafikk inn og ut av Oslo S, sa Mari Rjaanes i Bane Nor til NTB.

Dermed ble store deler av rushtrafikken i Oslo-området rammet.