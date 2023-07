Rettssak etter ulvejakt i Elverum

To ulvejegere må møte i retten etter å ha skadeskutt ei ulvetispe under lisensjakta i Elverum i vinter. Denne ulven bor på Langedrag i Viken. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

To jegere ble bøtelagt for å ha skadeskutt en ulv under lisensjakta i Elverum i vinter. De vil ikke vedta boten, og saken går dermed for retten.