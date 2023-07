Mann pågrepet og siktet for overfall i Oslo

NTB

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for overfall på Kampen i Oslo. Politiet tror minst én annen gjerningsperson fremdeles er på frifot.

Mannen ble pågrepet i 12-tiden mandag, opplyser Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon for seksuallovbrudd i Oslo, til Dagbladet.

Han er siktet for en voldtekt onsdag 28. juni i 15.30-tiden. Han er i tillegg mistenkt for et voldtektsforsøk rundt klokken 17.20 mandag 12. juni. Begge hendelsene skjedde i Kampen park i Oslo.

– Politiet har avhørt den siktede mannen, og vi vil foreta en vurdering av hans tilregnelighet, sier Grosberghaugen i en pressemelding.

Letter etter enda en gjerningsperson

Han fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Det er foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Advokat Gunhild Bergan er mannens forsvarer.

Mannen er kjent for politiet fra før, blant annet for seksuallovbrudd.

Det skjedde også et voldtektsforsøk i Jens Bjelkes gate/Motzfeldts gate ved Botanisk hage på Tøyen natt til søndag. Politiet leter etter gjerningspersonen.

– Vi tror ikke han er identisk med ham som er pågrepet for hendelsene i Kampen park, sier Grosberghaugen.

Flere saker

Politiet har svært vage beskrivelser av gjerningspersonen, men etterlyser en mann med tykk genser som snakket østlandsdialekt. De har ingen beskrivelse av etnisitet.

Flere kvinner har blitt overfalt i Oslo de siste ukene.

15. juni ble en mann pågrepet for flere tilfeller av blotting og uønsket berøring. Han sitter varetektsfengslet.

Politiet undersøker hvorvidt denne mannen også står bak tre overfall av kvinner i begynnelsen av juni. Disse tilfellene omfatter forsøk på voldtekt, vold og truende atferd.

Politiet ønsker tips i sakene og oppfordrer andre som kan ha opplevd noe lignende, om å ta kontakt.