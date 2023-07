Høyre stiller spørsmål ved Borchs habilitet i Ikea-saken

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har reagert svært kraftig på at Ikea får bygge varehus på matjord i Vestby. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har kommet med krasse uttalelser om Ikeas tomt i Vestby. Høyre stiller spørsmål ved om hun kan behandle saken senere.

«Anser statsråden seg habil til å behandle en eventuell plansak i regjering ettersom hun har gitt uttrykk for sterke forutinntatte holdninger i saken?» har Høyres Mari Holm Lønseth spurt i Stortinget.

– Som statsråd er det viktig å ikke forhåndskonkludere i saker som senere kan havne på regjeringens bord. Det kan det se ut til at Sandra Borch har gjort i denne saken. Hun har allerede gjort det klart at hun vil forsøke å overkjøre kommunestyret om hun har mulighet. At dette fort kan bli en enkeltsak regjeringen må ta stilling til, skiller denne fra andre saker, sier hun til Nationen.

Hun viser til at daværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke var habil til å behandle saken om deponi for farlig avfall i regjeringen i 2019. Listhaug hadde uttalt seg svært kraftig i den saken.

Borch har vært svært kritisk til at Vestby kommune har vedtatt å la Ikea få bygge varehus på en åker.

– Hvis vi har makt og myndighet til det, så er matjorda viktigere enn et Ikea-bygg i Vestby, sa Borch til NRK.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har også uttalt at man ser på mulighetene til å overkjøre kommunestyret.