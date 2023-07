Forbikjøringer øker ulykkesrisikoen

NTB

Tre personer omkom i møteulykker ved forbikjøring på norske veier i 2022. Naf sier til bilistene at man sparer lite tid og risikerer mye ved forbikjøringer.

– Å bryte fartsgrensen ved forbikjøring er ikke lov. Det betyr at det er veldig få steder på tradisjonell tofeltsvei der man forsvarlig kan foreta en forbikjøring. Nafs råd er å tenke igjennom om en forbikjøring er verdt risikoen, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding.

Møteulykker var ulykkestypen med flest drepte i trafikken i 2022. I tillegg til tre drepte ved forbikjøring omkom 36 i andre former for møteulykker.

Handagard sier man ikke kun må passe seg for møtende trafikk når man skal kjøre forbi, men også kryss og annen trafikk.

Generelt minner Naf nordmenn i trafikken om å ta det med ro.

– Veiene er ikke noen arena for å tenke på seg selv. Det er en arena for samarbeid. Trafikksikkerheten øker dersom vi tar hensyn til hverandre. Samtidig kommer vi alle raskere fram. Det handler om å gi andre trafikanter plass, slippe inn og slippe forbi dersom man av en eller annen grunn kjører på en måte som gjør at hastigheten er lavere enn øvrig trafikk, avslutter Nafs pressesjef.