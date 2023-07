Lastebil og personbil kolliderte på E134 i Etne – to hardt skadde

NTB

E134 er stengt mellom Etne og Ølen i Vestland på grunn av en ulykke mellom en personbil og en lastebil. To personer er fløyet til sykehus.

– Det er en kvinne og en mann i starten av 20-årene, som satt i personbilen. De er våkne og puster, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt til Bergens Tidende.

Det ble først meldt at de to er kritisk skadde. Nå skriver Sørvest politidistrikt at de begge er i stabil tilstand, og ikke livstruende skadd. En er fløyet til Haugesund og en til Stavanger.

Politiet melder at to luftambulanser er på vei for å frakte de to skadde til sykehus. Føreren av lastebilen, en mann i 20-årene, skal være uskadd.

– Vi har så langt ingen forutsetninger for å si noe om foranledningen til uhellet, sier Knudsen.

Veien var først stengt, men er nå åpnet igjen.