NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 4. juli.

Minst ni palestinere drept i Israels største angrep på Vestbredden på mange år

Israelske styrker har drept ni palestinere i en storskala militæraksjon mandag. 100 andre er såret, i det Israel kaller en «omfattende kontraterror-operasjon». Angrepet som er innledet av Benjamin Netanyahus høyrenasjonalistiske regjering, rettet seg mot byen Jenin nord på Vestbredden, og er det største på nesten 20 år. Det er tatt i bruk pansrede kjøretøy, bulldosere og droner.

Av de 100 som er såret, har 20 alvorlige skader, ifølge palestinske myndigheter. Siden aksjonen ble innledet tidlig mandag, har rundt 3000 palestinere forlatt hjemmene sine i flyktningleiren Jenin, ifølge palestinske myndigheter. Et døgn senere pågikk den stadig.

Mann pågrepet for knivtrusler og vold mot samboer

Politiet i Sunnfjord i Vestland har pågrepet en mann for trusler og vold mot sin samboer. Mannen blir anmeldt. Vest politidistrikt skriver på Twitter natt til tirsdag at mannen ble pågrepet i parets bolig.

Kvinnen er fraktet til Førde sykehus med lettere skader. Mannen blir anmeldt for trusler med kniv og kroppskrenkelse mot sin samboer. Han er satt i arresten.

Zelenskyj ber Georgia sende fengslet ekspresident til behandling i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han vil kalle inn Georgias ambassadør for å diskutere den «offentlige henrettelsen» av ekspresident Mikheil Saakasjvili.

I sin daglige videotale oppfordrer Zelenskyj georgiske myndigheter til å la Saakasjvili, som så medtatt og utmagret ut ved et rettsmøte nylig, komme til Kyiv for å få behandling. Provestlige Saakasjvili var president i Georgia fra 2004 til 2013 og soner en seks år lang fengselsdom for maktmisbruk, en anklage han og støttespillerne sier er politisk motivert.

– Verden har igjen vært vitne til hvordan Kreml, gjennom den georgiske regjeringen, tar livet av Mikheil Saakasjvili, sa Zelenskyj mandag.

USA: Fengslet journalist i Russland er ved god helse

Journalisten Evan Gershkovich, som har sittet fengslet i Russland siden slutten av mars, er ved god helse, sier USAs ambassadør etter å ha møtt ham. USAs ambassadør Lynne Tracy møtte Gershkovich i Lefortovo-fengselet, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Møtet er første gang amerikanske tjenestepersoner har fått konsulær tilgang siden midten av april.

– Ambassadør Tracy opplyser at Gershkovich er ved god helse og at han holder seg sterk, trass omstendighetene han er i. Vi forventer at russiske myndigheter tilbyr fortsatt konsulær tilgang, heter det i en uttalelse.

Fire drept og fire såret i skyting i Philadelphia

Fire personer er drept og ytterligere fire er såret i en masseskyting i Philadelphia, melder lokalavisa Philadelphia Inquirer, som siterer politiet. En talsperson for Philadelphia-politiet bekrefter overfor Reuters at det er flere som er skutt, men vil ikke komme med ytterligere detaljer.

Philadelphia Inquirer skriver at en mistenkt gjerningsperson som hadde på seg skuddsikker vest, er pågrepet. Det ble ikke fyrt av skudd under pågripelsen, ifølge politiet.

Speedgliderflyver hentet med helikopter i Harstad

En mann i slutten av 30-årene ble natt til tirsdag hentet av et ambulansehelikopter etter å ha havnet i et tre i forbindelse med speedgliding utenfor Harstad. Treet befant seg i et såpass ulendt terreng at det måtte sendes ut et ambulansehelikopter for å løfte ham ut.

Politiet fikk beskjed om hendelsen 23.50, og klokken 01.11 var han hentet ned fra treet. Han ble deretter fraktet til sykehus i Harstad med ambulanse, men skal ikke være alvorlig skadd.