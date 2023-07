NTB

VG publiserte mandag kveld videoovervåkning av Rødt-leder Bjørnar Moxnes' brilletyveri. Rødts nestleder og fungerende leder sier videoen ikke rokker ved tilliten til Moxnes.

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer fram ny informasjon som vi ikke hadde fra før av, skriver Marie Sneve Martinussen i en SMS til VG og TV 2.