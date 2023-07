Juni ble den fjerde varmeste junimåned i Norge siden 1900

NTB

Juni ble den fjerde varmeste junimåned registrert i Norge i en måleserie som går tilbake til 1900.

– Både Oslo og gamle Akershus fylke fikk den varmeste junimåneden i måleserien som startet i 1900. Oslo slo også rekorden for antall soltimer registrert i juni, sier klimaforsker Jostein Mamen i Meteorologisk institutt i en pressemelding.

21 værstasjoner målte rekorder for høyeste månedstemperatur i forrige måned. Samtidig satte 13 værstasjoner kulderekord.

– Det var en kjølig start på juni, men etter hvert ga høytrykk varmt og tørt vær i store deler av landet, sier Mamen.

45 prosent mindre nedbør enn vanlig

– For hele landet samlet falt det 45 prosent mindre nedbør enn normalt, og måneden ble den åttende tørreste juni-måneden i serien som startet i 1900, sier Mamen.

På Østlandet, i Trøndelag og lengst nord var det «svært tørt». På store deler av Vestlandet var det «tørt» og «svært tørt».

Allerede tidlig i mai sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for skogbrann for flere områder i vest, sør og øst, etter mange branner i Sør-Norge. Meteorologisk institutt gjorde det klart at en skogbrann lett kan bli omfattende når det er så tørt, med høye temperaturer og mangel på regn.

Nordland var i juni det våteste fylket, med ti prosent under normalen.

Det er for tiden pågående gult farevarsel for skogbrann i deler av Troms og Nordland, ifølge yr.no.

Varm juni i Oslo og gamle Akershus

I Sør-Norge var måneden «svært svarm», til dels «ekstrem varm» østafjells og i indre strøk av Vestlandet. I Nord-Norge var juni for det meste «svært varm», men i Lofoten, Vesterålen og enkelte kystområder ellers, var juni «normal – mild».

Det ble satt 15 rekorder for maksimumstemperatur i juni.

Antarktis har markant mindre is enn vanlig. Sjøutbredelsen for juni er den laveste utbredelsen som noen gang har blitt observert i juni.