Fire fengslet etter knivhendelse på Bislett i Oslo

NTB

Fire menn er varetektsfengslet og siktet for ulovlig bevæpning etter en knivhendelse på Bislett i Oslo lørdag. Politiet undersøker om det var et ransforsøk.

Mennene er i alderen 18–27 år. 18-åringen ble varetektsfengslet i to uker, mens de andre tre ble fengslet i fire uker, skriver Avisa Oslo.

Et skytevåpen og en machete ble funnet i en bil som de fire satt i.

Politiet rykket ut til Bislett i 21-tiden lørdag kveld etter melding om at en person ble truet med kniv. En person fikk et kutt i en finger under hendelsen.