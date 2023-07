Tallet på druknede økte første halvår

NTB

I første halvår mistet 37 personer livet i drukningsulykker i Norge, fem flere enn på samme tid i fjor.

Tre av de omkomne første halvår er kvinner, og resten menn, viser tall fra Redningsselskapet.

– Vi oppfordrer alle som skal være rundt sjø og vann i sommer om å forberede seg enten de skal bade, ut i båt eller på tur langs en elv. Nyt sommeren samtidig som du tar forholdsregler, da blir opplevelsene bedre og tryggere for alle. Vi har ingen å miste, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet (RS).

I juni druknet elleve personer i Norge. Båt- og vannsportulykker utgjør om lag en tredel av alle drukningsulykker i Norge.

Det er fortsatt eldre menn som utgjør de fleste omkomne til sjøs. Tallene for i år viser imidlertid at åtte personer mellom 15 og 25 år hittil har druknet. Det er like mange som hele fjoråret i denne aldersgruppen, ifølge RS.

25. juli markeres FNs verdensdag for forebygging av drukning. Den markeres av Redningsselskapet sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging.