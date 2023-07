NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 3. juli.

Ruud spiller 1. runde i Wimbledon

Casper Ruud møter franske Laurent Lokoli i den andre kampen på bane 2 i 1. runde av Wimbledon mandag. Ruud vil trolig være på banen rundt klokka 13–14 norsk tid. Lokoli er nummer 198 på verdensrankingen. Ruud har ikke tatt seg lengre enn 2. runde i Wimbledon. Det skjedde i fjor.

Høyest strømpris i Sørvest-Norge

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 7 og 8 på morgenen vil strømprisen der ligge på 93,05 øre per kilowattime. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 76,3 øre per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir den 34,4 øre, og i Nord-Norge blir den 26,3 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Demonstrasjoner i Israel

Titusener av demonstranter gikk lørdag ut i gatene i flere byer i Israel i en ny protest mot statsminister Benjamin Netanyahus planlagte omstridte rettsreform. Mandag kveld er det lagt opp til en ny demonstrasjon foran Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv.

Ukraina-senter åpner i Haag

Det internasjonale senteret for rettsforfølgelse av voldsforbrytelser i Ukraina åpner i Haag. Meningen er at EU-senteret skal hjelpe til med å samordne innsamlingen av bevis. Den internasjonale straffedomstolen i Haag etterforsker allerede påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina. Domstolen kan straffeforfølge folkemord i Ukraina, men kan ikke dømme Russland for eventuelle krigsforbrytelser der.

Tour de France tilbake i Frankrike

Mandag krysser sykkeleliten i Tour de France grensen til Frankrike når de skal fra Amorebieta-Etxano til Bayonne. Etappen er flat og en mulighet for spurtkanonene. Det norske profflaget Uno-X skal kjempe for etappeseier til Alexander Kristoff. Rittet avsluttes i Paris 23. juli.

Stabæk møter Strømsgodset

Mandag kveld klokka 19 møter Stabæk Strømsgodset i eliteseriens 12. runde. Stabæk har benyttet seg av kjøpsopsjonen på den danske spissen Kasper Høgh. Han har scoret fem mål på elleve kamper i eliteserien. I forrige kamp pådro han seg rødt kort mot Tromsø. Dermed må Stabæk klare seg uten måltyven i mandagens oppgjør.