NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 3. juli.

Politiet beslagla 22 millioner kroner i hvitvaskingssak i Oslo

17 personer er siktet for grov hvitvasking etter at politiet har avdekket et nettverk de mener har drevet med utførsel av store mengder kontanter, melder NRK. Til sammen er over 70 millioner kroner beslaglagt i Norge og andre land.

Etterforskningen er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt, andre politidistrikter, tollvesenet og politimyndigheter i flere europeiske land.

Abida Rajas eksmann tiltalt for voldtekter og familievold

Abida Rajas eksmann er tiltalt for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep og vold mot henne og deres felles barn over en periode på 22 år, skriver Nettavisen.

I tiltalen går det fram at politiet mener de seksuelle overgrepene skal ha skjedd ved en rekke ulike steder, og at det skal ha blitt brukt vold når overgrepene skal ha skjedd, skriver avisen. Eksmannen har tidligere avvist anklagene. Abida er søsteren til Venstrepolitikeren og tidligere statsråd Abid Raja.

Ny måling: Høyre størst i hele Oslo

Også i Groruddalen, Arbeiderpartiets tradisjonelle bastion i hovedstaden, er nå Høyre større. Det viser en undersøkelse gjort for Aftenposten.

Oppslutningen i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand er på 28 prosent for Høyre og 24 prosent for Arbeiderpartiet, skriver avisen. Både i valgene i 2011, 2015 og 2019 har Ap vært størst i disse bydelene.

Guterres ber verden prioritere Haiti

Det trengs en omfattende internasjonal innsats for å hjelpe Haiti med å løse krisene i landet, sier FNs generalsekretær António Guterres.

FN har i månedsvis kommet med stadig dystrere vurderinger av hvordan gjengkriminalitet, skuddvekslinger, kidnappinger og voldtekter går ut over Haitis folk. Nesten halve befolkningen trenger humanitær hjelp, blant dem nesten 3 millioner barn.

– Vi må få Haiti på det internasjonale politiske kartet og gjøre tragedien til det haitiske folk om til det internasjonale samfunns hovedprioritet, sa Guterres.

Flere drept i israelsk angrep mot Jenin

Tre palestinere er drept i et israelsk angrep mot byen Jenin på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet. Israel melder at de gjennomfører en «omfattende kontraterrorisme-operasjon». Videre heter de at de har angrepet et felles operasjonssenter som ble brukt som kommandosentral for Jenin-brigadene, en samling av militante fra forskjellige grupper.

Kilder i Jenin opplyser til avisa Haaretz at det trolig er flere sårede enn meldt, men at det ikke er gode offisielle tall fordi hjelpeinnsatsen er vanskelig.

Russland sier de har hentet 700.000 ukrainske barn

Russland har hentet rundt 700.000 barn fra konfliktsoner i Ukraina til russisk territorium, sier en høytstående russisk politiker.

– De siste årene har 700.000 ukrainske barn fått tilflukt hos oss, på flukt fra bombingen og artilleriangrepene i konfliktsonene i Ukraina, skriver Grigorij Karasin på Telegram. Han leder utenrikskomiteen i føderasjonsrådet, overhuset i Russlands nasjonalforsamling.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har utstedt en arrestordre på Russlands barneombud Maria Lvova-Belova og president Vladimir Putin, som de anklager for krigsforbrytelser på bakgrunn av anklagene om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.