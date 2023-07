Color Line og Fjord Line kansellerer avganger grunnet værforhold

NTB

Avgangen med Color Lines Superspeed søndag ettermiddag fra Kristiansand ble innstilt. Det samme gjelder avgangen til Fjord FSTR. Været er årsaken.

– Vær- og vindforholdene er litt utfordrende, særlig i Hirtshals. Det er meldt 22–23 sekundmeter vind, forklarer salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line til Fædrelandsvennen.

I tillegg til at ettermiddagens avgang ble kansellert, er det samme tilfellet for 20.45-avgangen fra Hirtshals søndag. Den var booket med over tusen passasjerer, mens avgangen ned om ettermiddagen skulle ha med seg 873.

Passasjerene blir booket om til neste avgang, klokka 8 fra Kristiansand mandag morgen, med retur 12.15 fra Hirtshals. Noen må vente til 16.30-avgangen fra Kristiansand eller 20.45-returen fra Hirtshals mandag.

Også Fjord Line har kansellert avganger med Fjord FSTR. Arkivfoto Les mer Lukk

Moland Andersen sier at passasjerene må basere seg på at reiseforsikring dekker ekstra hotellovernatting i denne type tilfeller.

Også Fjord Line har kansellert avganger.

– Været er litt tøft nå. Vi har avlyst dagens to siste rundturer med Fjord FSTR, og den skal tilbake i havnen, opplyser konsernsjef Brian Thorsted Hansen til avisa.

Hvor mange passasjerer som er rammet, har ikke Hansen tallet på.