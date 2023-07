Politiet stenger vannsklie i Bø Sommarland etter ulykke

NTB

Politiet stenger vannsklien Magasuget i Bø Sommarland for å gjennomføre undersøkelser etter at en gutt falt ut av attraksjonen søndag.

– Vi er usikre på om det har skjedd noe teknisk og menneskelig. Det må vi undersøke, opplyser operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Gutten falt ut nederst i rennen og skled bortover asfalten. Han har skrubbsår over hele kroppen og mulig brudd, forteller faren til kanalen.

Gutten oppfylte alle krav

Daglig leder René Langeveld Sas i fornøyelsesparken sa tidligere søndag at de hadde sjekket alle ting som kunne sjekkes, og at sklien var åpnet igjen.

Han er usikker på hvorfor gutten skled ut av rennen, og forklarte at gutten oppfylte alle kravene til å bruke sklien.

– Vi har høyde, vekt og aldersgrenser for våre sklier. Den nedre grensen for bruk av den aktuelle sklien er ti år. Gjesten oppfylte alle krav som er satt for denne sklia, sier Langeveld Sas til Varden.

Før gutten ble sendt videre til Skien sykehus med ambulanse, ble han tatt hånd om av førstehjelpspersonell i parken.

Ikke funnet feil

Ifølge Sas var den aktuelle sklien ikke stengt lenge som følge av ulykken, og fornøyelsesparken valgte å holde åpent som normalt. Men det var fram til politiet litt senere besluttet å stenge den inntil videre.

– Vi har kontrollert det som går an å kontrollere, men har ikke funnet feil verken i anlegg, eller knyttet til rutiner. Sklien er så blitt testet fysisk og gjenåpnet for publikum, opplyste han.

– Vi har strenge sikkerhetskrav og har ikke opplevd dette før, sa Sas.