Tore Tvedt dømt til fengsel for rasistiske eposter – anker dommen

Vigrid-sjefen Tore Tvedt er dømt til fengsel for rasistiske eposter. Han anker dommen. Her fotografert i 2012 i forbindelse med at han vitnet i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Krister Sørbø / NTB

NTB

Vigrid-sjefen Tore Tvedt er dømt til fengsel for rasistiske eposter. Han anker dommen.

Varden skriver at Tvedt er dømt til 120 dager fengsel. Halvparten av straffen er gjort betinget med en prøvetid på tre år. Det kan bety at 80-åringen må inn og sone to måneder i fengsel.

Straffen er en fellesstraff med betinget del av en dom han fikk for hatytringer i lagmannsretten i 2020. Tvedt får også inndratt PC, Ideapad og harddisk. I tillegg må han betale 4000 kroner i sakskostnader.

– Telemark tingrett har gjort ham til en martyr for sine meninger, og så vidt vi vet, er han førstemann som må i fengsel for meninger, alene en 80 år gammel mann. Jeg er ikke sikker på om det er lurt, og dommen ankes, skriver Tvedts forsvarer, advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til avisa.

Bakgrunnen for dommen er at Tore Wilhelm Tvedt (80) var tiltalt for å ha fremmet hatefulle ytringer. Dette som følge av at han i mars 2021 sendte ut eposter til 228 mottakere.

Epostene var merket: «Til ordførere og andre i landets kommuner» og fremmet hat, forfølgelse eller ringeakt overfor jøder, ifølge dommen.