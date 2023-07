NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 1. juli.

Prideparade i Oslo

Prideparaden i Oslo går fra Grønlandsleiret til prideparken på Kontraskjæret. Paraden er den første i Oslo etter at fjorårets parade ble avlyst som følge av terrorangrepet natt til 25. juni, hvor to personer ble skutt og drept. Politiet har skjerpet sin tilstedeværelse. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) samt sju statsråder er blant dem som deltar i årets parade.

Maten blir dyrere

I dag kan forbrukerne merke resultatet av forhandlinger mellom leverandører og matbutikkene på kassalappen. I matbransjen blir prisøkningen omtalt som prisvinduer, og prisene justeres 1. februar og 1. juli. I februar valgte Kiwi å ikke oppjustere prisene fram til mai, og konkurrentene fulgte etter. 21. juni meldte Rema at de ikke lenger vil følge modellen med forhandling på datoene.

Tour de France starter

Første etappe av årets Tour de France starter i Bilbao i Spania. Etappen går over 182 kilometer i kupert løype, og målgang er også i Bilbao. Rittet avsluttes i Paris 23. juli. Norge stiller totalt med åtte syklister i årets ritt – noe som er ny rekord. Av disse sykler seks for det norske laget Uno-X.

Flere nettselskaper skrur opp prisen

Nettselskapet BKK har varslet at de vil øke nettleien med 12 prosent fra i dag. Hovedgrunnen er høyere renter på investeringer og kraftig prisvekst i samfunnet. Elvia, som leverer strøm til rundt 2 millioner kunder på Østlandet, kommer til å øke nettleien til høsten.

Spania overtar EU-formannskapet

Spania overtar lørdag det roterende formannskapet i EU. Formannskapet skiftes hvert halvår, og landet overtar etter Sverige. I januar overtar Belgia stafettpinnen. I løpet av seksmåneders­perioden leder formannskapslandet alle samlinger og møter i rådet. Det avholdes rundt 3000 møter i hver periode.

Euclid er klart for oppskyting

Romteleskopet Euclid er bygget med forskning og teknologi fra Norge. Det skal skanne cirka en tredel av himmelen ut til mer enn 10 milliarder lysår. Teleskopet skytes opp med en Falcon 9-bærerakett fra SpaceX i Florida klokken 17.12 norsk tid.

Siste runde i toppserien før VM

Det spilles full serierunde i fotball for kvinner, den siste runden før VM i New Zealand. Lyn – Avaldsnes, Røa – Rosenborg, Åsane – Stabæk og Arna-Bjørnar – Brann møtes i den 17.-runden. I eliteserien for menn møtes Vålerenga – Viking.