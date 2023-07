Ras stenger E16 i Flåm – elleve evakuert

NTB

E16 er stengt mellom Aurland og Flåm på grunn av steinras. Elleve personer er evakuert fra området.

Vegtrafikksentralen meldte om raset litt etter klokken 1 natt til lørdag. Stengningen omfatter Fretheimtunnelen og Onstadtunnelen.

Ifølge politiet er verken kjøretøy eller hus tatt av raset.

Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at elleve personer er evakuert som et «føre var»-tiltak.

– Når det blir dagslys, vil geolog vurdere områder og om det er ytterligere rasfare, melder politiet på Twitter.

Raset tok med seg kraftlinjer, noe som igjen forårsaket brann i terrenget.

– Strømmen er tatt, og brannen er trolig i ferd med å ebbe ut. Området er per nå for usikkert til å gå inn i for brannmannskaper, opplyste 110-sentralen natt til lørdag.