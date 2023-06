Høyre vil ha giftekarantene for norske menn som utnytter utenlandske kvinner

Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ønsker å innføre en karantenetid for norske menn som gifter seg med utenlandske kvinner, og dumper dem for å så å skaffe seg en ny.

NTB

Høyre vil ha strengere krav til menn som henter koner i utlandet. Flere krisesentre melder om samme menn som leverer stadig nye kvinner på døra til sentrene.

Hvert år kommer det rundt 4.000 kvinner fra utlandet for å gifte seg med norske menn, melder NRK.

For de fleste går det bra, men for flere hundre kvinner går det galt. Mange av kvinnene har lite nettverk utover mannen og hans omgangskrets, og de kjenner heller ikke til lover og regler i Norge.

Krisesentre i Norge har i mange år varslet om at de opplever at samme mann kan komme til dem med stadig nye kvinner, som de rett og slett leverer på døra til krisesenteret. Nå vil Høyre sette en stopper for dette.

– Menn som utsetter kvinner for dette, skal ikke gjentatte ganger kunne hente hjem nye kvinner, sier innvandrings- og integreringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth i Høyre til NRK.

Hun vil «bruk og kast»-mentaliteten til livs og tror en løsning kan være å innføre karantenetid før man kan få gifte seg på nytt med en ny kvinne fra utlandet. Noe som ligner på separasjonstiden på ett år, som man må gjennom ved skilsmisse.

– Det vi vil til livs, er dem som kanskje systematisk og gjentatte ganger har utsatt en kjæreste for grov vold, sier Lønseth. Hun understreker at det selvsagt skal være greit å finne kjærligheten utenfor Norges grenser.

Forslaget fra Høyre er lagt fram for Stortinget og behandles til høsten.