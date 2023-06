Sykehusansatt tiltalt for overgrep mot pasienter

NTB

En mann i 30-årene er tiltalt for overgrep mot pasienter på en sykehusavdeling i Stavanger hvor han selv jobbet.

Mannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med to pasienter, skriver Stavanger Aftenblad.

Den ene fornærmede er en kvinne som var under 18 år da overgrepene skjedde fra 2018 til 2020. Påtalemyndigheten hevder at mannen utnyttet hennes unge alder og sårbare livssituasjon.

Det var sykehuset selv som varslet om saken. Mannen erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, Anne Kroken.

– Han tar anklagene svært tungt. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere tiltalen, sier Kroken.