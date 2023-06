Sol i Nord-Norge i helgen, men overskyet prideparade i Oslo

NTB

Det er ventet nedbør og overskyet vær på Sørlandet, Østlandet, Midt-Norge og Vestlandet i helgen. I Nord-Norge skinner imidlertid sola.

Nord i landet har de allerede fått en strålende start på helgen med masse sol og høye temperaturer fredag.

– Det er mest sol og høye temperaturer nord i Nordland og store deler av Troms. Der er det sol og godt over 20 grader de fleste stedene. Steder som Bodø kan komme opp i 25–26 grader fredag, sier meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt til NTB.

Finværet vil fortsette gjennom helgen, men temperaturene er ventet å synke både lørdag og søndag.

– Lørdag er det Nord-Norge som har det beste været, men det blir litt mer vind, så det kan nok oppleves litt kjøligere. På søndagen blir det imidlertid betydelig mye kaldere. Men det er nok de som likevel får mest stabilt og solfylt vær totalt.

Det fine været kan imidlertid by på tørke og øke skogbrannfaren i Nord-Norge. Det er for tiden pågående gult farevarsel for nettopp det.

Overskyet prideparade

I Oslo er det sendt ut farevarsel for lyn og regnbyger fredag ettermiddag, men Villa venter at været blir bedre lørdag. Likevel spås det en overskyet prideparade gjennom hovedstadens gater, med noen perioder med sol.

– Utover kvelden er det mulighet for nye byger, så da kan det komme noe nedbør, forteller hun.

Været søndag blir stort sett likt som lørdagen. Overskyet, men med temperaturer mellom 20 og 25 grader.

I Kristiansand ble festivalen Palmesus sparket i gang fredag. Ettermiddagen på Sørlandet fredag byr på fint vær, men lørdagen og søndagen blir høyst preget av nedbør.

– Det kan bli vått, så det er nok lurt å ha med seg en regnponcho der, advarer Villa.

Nedbør i Nord-Trøndelag

I Midt-Norge ventes det nedbør gjennom helgen, og det er sendt ut farevarsel for mye regn i deler av Nord-Trøndelag. Søndag kan det også være fare for lyn og torden i Midt-Norge.

– Det er litt av alt, men det blir nok også noen perioder med oppholdsvær. Det er typisk lavtrykksaktivitet at det kommer litt nedbør, og så litt opphold i påvente av neste lavtrykk.

Også Vestlandet vil være preget av nedbør over helgen, forteller Villa.

– Lørdag formiddag kommer det nedbør sør på Vestlandet, og det vil etter hvert spre seg nordover så da blir det nok en del nedbør også på Vestlandet gjennom helgen.