Politiet: Eldre i Innlandet svindlet for totalt fem millioner kroner de siste to ukene

NTB

I løpet av de siste to ukene er flere eldre personer i Innlandet blitt svindlet for nærmere fem millioner kroner til sammen, opplyser Innlandet politidistrikt.

Politidistrikt oppfordrer nå innbyggere til å stille kontrollspørsmål dersom de blir oppringt fra noen som utgir seg for å ringe fra en bank eller fra politiet.

– Det vi ser er at organiserte kriminelle bosatt i Norge svindler eldre mennesker. De ringer eldre og oppgir at de ringer fra banken eller politiet. De forteller den de ringer til at de er i ferd med å bli svindlet, og at noen har tatt kontroll over bankkontoen deres, sier politiinspektør Rune Otterstad i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Svindlerne sier at de skal hjelpe og spør deretter om bankkontonummer, BankID, passord og sensitive opplysninger, skriver politiet videre.

– Flere er svindlet for mindre pengebeløp, men det er også tilfeller hvor noen er svindlet for over en million kroner, sier Otterstad.

Politiet råder de som får disse svindelanropene til å stille kontrollspørsmål. Årsaken er at svindlerne i flere tilfeller allerede har lagt på ved det tidspunktet.

– Er du usikker, legg på, sier Otterstad.

Hvis du har blitt svindlet, er det viktig at du kontakter politiet og banken din så raskt som mulig, opplyser politiet.