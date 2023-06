Gaute Grøtta Grav legger seg flat

Grøtta grav har satt opp ett takoverbygg, et anneks og et vedskjul.

I et Facebook-innlegg beklager Grøtta Grav å ha satt opp bygg på egen tomt, uten tillatelse.

I 2022 kom nyheten om at Gaute Grøtta Grav ville stille som ordførerkandidat i Rauma kommune i Møre og Romsdal for Høyre.

Nå har den tidligere TV-profilen tatt til Facebook for å beklage byggingen av tre små bygg på sin egen tomt.

Takoverbygg, anneks og vedskjul

I Facebook-innlegget skriver Grøtta Grav at han satt opp ett takoverbygg, et anneks og et vedskjul på gården hans mellom 2020 og 2022. I tillegg har han en badstue stående på en tilhenger.

Disse byggene har han ikke søkt om tillatelse for å sette opp.

– Slik jeg leste veilederen for byggesøknader er disse byggene så små at man ikke trenger å søke byggetillatelse, skriver Grøtta Grav.

Det var ikke Rauma kommune enige i, noe han fikk beskjed om i fjor sommer.

– Bare å legge seg flat

Da han ble gjort oppmerksom på at byggene trengte godkjenning leide han inn profesjonell hjelp.

– Denne prosessen har gått fint, opplyser han.

Likevel kom kommunen med noen tilleggsspørsmål som hadde svarfrist 20. juni i år. Den fristen gikk Grøtta Grav «hus forbi».

Etter ordførerkandidaten ble gjort oppmerksom på fristen som hadde gått ut, skal han ha vært i tett dialog med Rauma kommune for å oppklare uklarheter.

– Så det er bare å legge seg flat og beklage at jeg misset fristen 20. juni. Viktig at alt er på stell, skriver han og avslutter med en tommel-opp-emoji.