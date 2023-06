Aktor ber om 60 dagers fengsel for politimann: – Helt unødvendig maktbruk

NTB

Aktor ber Buskerud tingrett om å dømme politimannen som er tiltalt for vold mot to menn på Kongsberg i fjor til 60 dagers ubetinget fengsel.

– Vi kan ikke ha et politi som umiddelbart legger folk ned i bakken for å legge på håndjern ved den minste motstand, sier aktor Marit Oliver Storeng fra Spesialenheten i sin sluttprosedyre i Buskerud tingrett fredag.

Der ba hun om at retten dømmer politimannen til 60 dagers ubetinget fengsel.

Politimannen i 30-årene er tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Kevin Winness Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Nekter straffskyld

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor, og store deler av den ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Situasjonen startet da en dørvakt på et utested tok kontakt med politiet og sa at han hadde blitt drapstruet av Simensen etter at dørvakta hadde kastet ham ut.

Simensen og noen venner av ham kom bort like etterpå, og ropte ifølge dørvaktens forklaring «hold kjeft!» flere ganger.

Da gikk den nå tiltalte politimannen bort til Simensen og tok tak i armen hans. Politimannen har forklart at han ville få Simensen vekk fra situasjonen og snakke med ham. Men da Simensen trakk armen til seg, valgte politimannen å legge ham ned i bakken for å sette håndjern på ham. Da Simensen gjorde motstand, begynte politimannen å slå.

Politibetjenten nekter straffskyld, men har erkjent å ha utført volden som er beskrevet i tiltalen. Han sa selv i sin forklaring at han slo fordi han var redd for at de fornærmede ville skade ham og kollegaene.

Simensen har selv sagt at han først ikke forsto at tiltalte var politimann, og at han følte at han ble overfalt.

– Kunne ikke ha vært mer unødvendig

– Det gikk tre sekunder fra politimannen sto ansikt til ansikt med Simensen, til de befant seg på bakken. Det var ikke en nødvendig og forholdsmessig bruk av makt. Faktisk kunne ikke maktbruken ha vært mer unødvendig, sier aktor Storeng i sluttprosedyren.

Aktoren mener at maktbruken den tiltalte politimannen tydde til da han valgte å legge ned i bakken, var helt feilslått med tanke på at politimannens formål var å snakke med ham.

– Hvorfor havnet Simensen på bakken? For Spesialenheten er det helt uforståelig, sier Storeng.

Hun viser til at politi og dørvakter må forholde seg til fulle folk på byen hver helg, og at det i dette tilfellet var fire politifolk på stedet som skulle snakke med Simensen, vennen hans og dørvakta som sa at han hadde blitt truet av Simensen.

– Det var et helt ordinært politioppdrag, sier Storeng.

– Motstanden gjorde ham ikke farlig

Hun mener også at knyttneveslagene, peppersprayingen og bruken av batong mot Simensens hode var uforholdsmessig, og at politimannen gjorde en grov feilvurdering av situasjonen.

– At Simensen gjorde mer motstand enn ventet, gjorde ham ikke farlig, sier aktor.

Politimannen sa i retten at han opplevde en trolig voldsom motstand, og at han fryktet for sitt eget og sine kollegaers liv. Det mener aktor at det ikke er noe som tilsier.

– Det er ikke noe på videoen som viser at Simensen ville yte vold mot noen, sier Storeng.

Kan miste jobben

Storeng mener at straffenivået for en sivil i tilsvarende sak skulle ha ligget på 120 dagers ubetinget fengsel. Det at tiltalte utøvde volden som politi, som i utgangspunktet har lov til å bruke vold i enkelte situasjoner, gjør at han må straffes noe mildere enn sivile.

Hun mener også at det at politimannen, som nå er suspendert, men har fått varsel om at han trolig vil miste jobben om han blir dømt, må tillegges formildende vekt.

Samtidig påpekte hun at det finnes lite sammenlignbar rettspraksis i denne saken som kan gi veiledning for en straffutmåling.