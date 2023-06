Bane Nor: 400 nestenulykker på planoverganger så langt i år

NTB

Så langt i år har det skjedd omtrent 400 nestenulykker på planoverganger i Norge.

I 2022 var det 800 nestensammenstøt på norske planoverganger. Bane Nor skriver i en pressemelding at 2023 legger an til å bli et enda verre år.

– I år ser vi at to tredjedeler av det som rapporteres inn dreier seg om myke trafikanter, sier prosjektleder og ansvarlig for Bane Nors holdningsskapende arbeid Pål Buset.

Han har ikke en enkel forklaring på hvorfor fotgjengere utpeker seg i negativ retning i år, men tror manglende kunnskap har noe med saken å gjøre.

– Det kan også se ut som om risikovilligheten har økt. Vi voksne må også huske på at vi skal være gode rollemodeller. Jeg leser hoderystende førstehåndsberetninger fra lokførere som nesten har kjørt på barnevogner, eller pulker, sier Buset.

Han understreker at risikoen for sammenstøt er størst i sommerhalvåret, både for myke og harde trafikanter.

Blir du først fanget, er Buset klar på hva du skal gjøre.

– Da skal du kjøre ned bommen, sier han.

Dette er planovergangene med flest hendelser på landsbasis: