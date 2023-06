NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 30. juni.

Yngve Hågensen bisettes

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen bisettes i Oslo domkirke. Hågensen døde lørdag 17. juni etter kort tids sykeleie. Den tidligere LO-lederen ble 84 år gammel.

Dom i trippeldrap-rettssak i Frankrike

Det er ventet dom i rettssaken mot en 48 år gammel mann som skal ha skutt og drept to personalledere og en kontoransatt i Øst- og Sør-Frankrike.

Tretten bru åpnes for biltrafikk

Den midlertidige brua over Lågen og E6 på Tretten åpnes for biltrafikk. Da kan kjøretøy med vekt på inntil 60 tonn kjøre på brua. Brua ble åpnet for myke trafikanter allerede for ei uke siden. Den gamle brua kollapset 15. august 2022.

Dom ventes i sak om knivdrap i Asker

En mann i 40-årene fra Litauen er tiltalt for å ha drept en mann i 30-årene på Åros i Asker i september 2021. Aktor har bedt om elleve og et halvt års fengsel for drapet. Mannen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, og samlet mener aktor at han bør dømmes til 15 års fengsel. Mannen hevder han handlet i nødverge. Det ventes dom i saken i dag.

EUs koronasertifikat legges ned

EUs koronasertifikat er lagt ned, og det vil også fjernes fra nettsidene til Helsenorge. Dette er dermed siste dag man kan skrive ut dokumentasjon om hvilke vaksiner man har tatt. Koronasertifikatet ble opprettet i juni 2021.

Springsteen holder konsert i Oslo

Bruce Springsteen og hans E Street Band holder den første av to konserter på Voldsløkka i Oslo. Den andre konserten er søndag.

Diamond League i Lausanne

Årets sjette Diamond League-stevne i friidrett avholdes i Sveits. Sigrid Borge deltar i spyd, Magnus Tuv Myhre skal løpe 5000 meter og Jakob Ingebrigtsen skal i aksjon på 1500-meteren.

Trekninger i Wimbledon og mesterligaen

Det er trekning av oppsettet for årets Wimbledon-turneringen i London. Casper Ruud deltar i single-turneringen, og Ulrikke Eikeri er med i double. I Sveits skal det også foretas trekning i første kvalifiseringsrunde i mesterligaen i fotball for kvinner. Der er både Brann og Vålerenga med.