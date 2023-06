NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 30. juni.

Ingen migrasjonsenighet på EU-toppmøte

EU-toppmøtets første dag ble avsluttet uten at landene kom til enighet i diskusjonen om migrasjon, opplyser en talsperson for unionen. Polen og Ungarn ville bruke møtet til å revidere EUs planlagte asylreform.

På møtet lovet EU-landenes ledere å forplikte seg langsiktig til å støtte opp om Ukrainas sikkerhet. Fredag formiddag samles lederne igjen for å diskutere økonomi og Kina.

Over 2000 pilegrimer fikk heteslag

Over 1,8 millioner muslimer deltok i årets feiring av pilegrimshøytiden hajj i Saudi-Arabia, der temperaturen har vært oppe i 48 grader. Bare i går ble det registrert 1700 heteslag, ifølge saudiarabiske myndigheter.

De oppgir ikke hvor mange som har dødd av heteslag. Minst 230 personer, mange av dem pilegrimer fra Indonesia, har dødd av ulike årsaker under høytiden.

IMF godkjenner milliarder Ukraina

Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) gir klarsignal til at Ukraina kan hente ut 890 millioner dollar i lån til budsjettstøtte.

Godkjenningen kommer etter IMFs første gjennomgang av Ukrainas låneprogram, som er på til sammen 15,6 milliarder dollar. Det tilsvarer nærmer 170 milliarder kroner.

BBC: Wagner rekrutterer som normalt

Wagner-gruppen fortsetter å rekruttere leiesoldater etter opprøret mot den russiske militærledelsen forrige helg. Den britiske kringkasteren BBC har med et russisk telefonnummer kontaktet mer enn et dusin av gruppens rekrutteringssentre og fått opplysninger om at rekruttering.

Flere personer BBC snakket med, understreket at nye soldater tegner kontrakt med Wagner-gruppen og ikke den russiske hæren.

Innbrudd på museum i Stavanger

To personer er pågrepet etter at de brøt seg inn i museet og kongeboligen Ledaal i Stavanger. Ingenting er stjålet, ifølge politiet. Meldingen om innbruddet kom via et alarmselskapet klokka 4 i natt, melder Sørvest politidistrikt. De to, en mann og en kvinne, ble avhørt på stedet og bortvist.

Ledaal var i sin tid lyststed for Kielland-familien, og byggherre var Gabriel Schanche Kielland, eieren av et av landets største handelshus. I dag er det en del av Museum Stavanger, i tillegg til å fungere som kongebolig i byen.