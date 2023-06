Kraftig resultatforbedring for Stordalens hotellkjede

NTB

Hotellkjeden Nordic Choice økte resultatet med 1,7 milliarder kroner i fjor og går mot et enda bedre 2023, skriver Finansavisen.

– Vi har klart å komme veldig bra tilbake etter pandemien – bedre enn vi kunne drømme om, sier Petter Stordalen til Finansavisen.

I 2021 hadde Nordic Choice-kjeden et resultat før skatt på minus 1.152 millioner kroner. For 2022 er resultatet på 687 millioner kroner i pluss, altså en forbedring på 1,7 milliarder kroner.

– Det comebacket hadde jeg ikke sett for meg selv i de mest optimistiske kalkyler fra begynnelsen av 2022. Jeg var ikke i nærheten å snakke om slike tall. De var ikke engang på radaren, sier Stordalen.

Hotellkongen er også optimistisk med tanken på 2023 og peker på den svake kronekursen, noe som gjør at Norge plutselig er mye mer attraktiv som turistdestinasjon.

– Kronekursen gjør at sommeren i år kan bli bra. Vi leverte en sterk mai og en sterk juni, så det lover godt. Per nå ser det enda bedre ut for 2023, sier han.

Men noen skjær i sjøen er det, og Stordalen sliter med Sommero-prosjektet i Oslo, der det gamle signalbygget til Oslo Lysverker på Solli Plass er omgjort til hotell.

Han har måttet ta store nedskrivninger av verdien i prosjektet, selv om han omtaler det som en «kommersiell suksess».

– Vi har tatt måttet ta verdien av Sommerro betydelig ned i forhold til byggekost selv om det har vært en suksess og selv om vi mener det er verdt mye, sier han til avisen.

Nordic Choice er en del av Strawberry Holding, mens hotelleiendommene ligger i Strawberry Fields. Sommero-hotellet driftes av Nordic Choice.