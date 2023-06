Statnett vil forsterke kraftnettet mellom Sørlandet og Grenlands-området

NTB

En utredning fra Statnett viser et behov for økt kapasitet på kraftlinjene mellom Sørlandet og Grenland. Utredningen er sendt til Olje- og energidepartementet.

Utredningen anbefaler tiltak som vil gjøre kraftnettet i stand til å håndtere større forbruk og produksjon av kraft i fremtiden, skriver Statnett i en pressemelding.

Bare i Grenlands-området har Statnett fått forespørsler om tilknytning på til sammen 1700 megawatt, mer enn det dobbelte av dagens forbruk. Det er også stor pågang i Arendals-området.

Både på Sørlandet og Østlandet blir det store endringer de neste 10–20 årene, både når det gjelder forbruk og produksjon, og for å unngå flaskehalser og begrensninger i nettet mellom Sør- og Østlandet mener Statnett det må settes i verk en utbygging av kraftnettet.

– Det er nødvendig å forsterke kraftnettet mellom disse regionene for å tilrettelegge for økt forbruk, og for å unngå effektknapphet og høye priser på vinterstid, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

I dag er 420 kV-ledningene som går inn mot Grenlands-området fra øst og vest den største begrensningen i nettet. Statnett har derfor utredet ulike løsninger for å forsterke forsyningen i området, noe som presenteres i utredningen som nå er oversendt til departementet.

Der anbefaler Statnett å bygge en ny 420 kV- forbindelse mellom Sørlandet og Grenlands-området. Investeringskostnadene er beregnet til mellom 1,8 og 2,7 milliarder kroner.