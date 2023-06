NTB

En 18 år gammel motorsykkelfører kolliderte torsdag kveld med en personbil som kom i motgående kjørefelt i Osvegen ved Bergen.

18-åringen var våken og ved bevissthet etter ulykken, men er fraktet til Haukeland universitetssjukehus, opplyser Vest politidistrikt.

Det er store materielle skader på bilen, men bilføreren er uskadd.

Politiet skriver på Twitter at vitner har fortalt at motorsyklisten kjørte på bakhjulet like før ulykken.