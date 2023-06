Norges største privatbolig til salgs

NTB

Norges største privateide bolig, Fritzøehus i Larvik, legges ut for salg.

Det bekrefter milliardærarving Michael Stang Treschow i en pressemelding sendt ut av First House.

– Det er en storslått eiendom med et fantastisk hus, bygget både som et hjem og for unike opplevelser og representasjon. Eiendommen fortjener å bli brukt mer aktivt enn hva som er naturlig for meg. Dessuten har jeg en godt egnet leilighet på Sanden i Larvik, sier Stang Treschow.

Huset har en grunnflate på nær 2.000 kvadratmeter. Totalarealet er på hele 7.000 kvadratmeter, og bygget er omgitt av den vernede Fritzøeparken på 1.700 dekar. Bygget har 75 rom og 21 kjellerrom.

Stang Treschow presiserer at han ikke har noen ingen planer om å flytte fra Norge. Han sier han er forberedt på at det vil ta tid å finne den rette kjøperen og faktisk få solgt eiendommen.

At han nå velger å teste interessen i markedet, kommer som et resultat av en lang og grundig modningsprosess som ble startet sammen med hans mor Mille-Marie Treschow.

– Et salg av eiendommen er selvsagt vemodig. Huset rommer mye av min families historie. Men det er en tid for alt. Mitt ansvar er å fatte beslutninger i et fremtidsrettet perspektiv, sier Stang Treschow.