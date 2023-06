Oslo Børs opp også torsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med under én prosent torsdag, og noterte seg dermed for andre opptur på rad i en relativt svak børsuke hittil.Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,96 prosent onsdag, og endte på 1.210 poeng. Det er andre dag på rad med oppgang.

En oljepris på vei opp, spesielt tidlig på dagen, var sammen med gode resultater for tungvekterne, det største bidraget til oppturen.

Equinor var som vanlig mest omsatt fulgt av DNB og Aker. Equinors aksje endte sopp med 1,2 prosent, mens de øvrige tungvekterne som DNB, Aker BP og Yara steg med henholdsvis 1,8, 1,7 og 1,7 prosent.

Frontline steg på sin side med 3,7 prosent, mens Arcticzymes Techno og PGS var dagens vinnere med en kursøkning på henholdsvis 9,8 og 8.2 prosent. Elmera Group falt med 3,1 prosent og Elkem med 2,8 prosent.

Et fat nordsjøolje steg med 0,2 prosent til en pris av i underkant av 74 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for i overkant av 70 dollar, ned med 1,4 prosent.

Blant toneangivende europeiske aksjeindeksene noterte DAX 30 i Frankfurt seg for en forsiktig opptur på 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 0,4 prosent. FTSE 100 i London falt med 0,4 prosent.