Nortura vil ut av slakteriavtale

NTB

Nortura vil ikke lenger bygge felles slakteri på Røra i Trøndelag sammen med Ytterøykylling. Det rammer flere kyllingbønder.

– Vi forstår at beslutningen er vanskelig for de som blir berørt, men den er dessverre helt nødvendig for at Nortura fortsatt skal være konkurransedyktige, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Årsaken er en kraftig sentralisering i næringen, ifølge selskapet, som heller vil prioritere anleggene på Østlandet og Rogaland.

– Dette er en forferdelig vanskelig beslutning for et samvirket. Vi har forsøkt å opprettholde geografisk spredt kyllingproduksjon siden dereguleringen i 2007, men nå går det ikke lenger. Politiske vedtak får konsekvenser for næringer og folk. Nortura gir opp nasjonal produksjon av kylling og er tvunget til å gjøre som våre konkurrenter, sentralisere produksjonen, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun sier at de ønsker å hjelpe bøndene i Trøndelag som nå rammes. Nortura skal starte et omstillingsprogram for bøndene som varer ut 2026, for å sikre at de ivaretas på best mulig måte.

Bøndene skal også kompenseres for tap.

– Nortura vil gå i dialog med hver enkelt kyllingprodusent og så langt som mulig legge til rette for gode løsninger tilpasset den enkeltes behov, sier Vaag.

Ytterøykylling ønsker å gå videre med planene om et slakteri på Røra, og Nortura vil legge til rette for at produsenter som ønsker å bytte slakteri til Ytterøykylling, kan gjøre det.