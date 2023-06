Kollega av voldstiltalt politimann: – Vekter sa han hadde blitt drapstruet

NTB

En kollega av den tiltalte politimannen i Kongsberg, ble oppsøkt av en vekter som sa at han hadde blitt drapstruet av fornærmede. Rett etter startet volden.

Politimannen i 50-årene satt i en politibil sammen med sin makker på Esso-stasjonen på Kongsberg natt til søndag 30. oktober i fjor, da en vekter kom bort til bilen og tok kontakt med ham.

– Vekteren sier at han er engstelig fordi han har fått drapstrusler og at en person har tatt en finger over strupen mot ham, sier politimannen under rettssaken i Buskerud tingrett der hans kollega i 30-årene er tiltalt for vold.

Mens han snakker med vekteren, kommer flere personer, blant dem fornærmede Kevin Winness Simensen, gående mot politibilen.

– Ut ifra kroppsspråket hans og verbale trusler som kom, så velger jeg å gå ut av bilen og imellom dem så det ikke skal bli en konfrontasjon, sier politimannen.

Kort tid etter kom også flere politifolk til, blant annet politimannen i 30-årene som er tiltalt for vold.

– Så skjer det en del ting jeg ikke får med meg, og jeg oppdager at det er et basketak bak ryggen min, sier politimannen.

– Jeg ble overrasket, og antok at det hadde skjedd noe jeg ikke hadde fått med meg, sier han.

Onsdag sa den tiltalte politimannen at han ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte fra kollegaene under hendelsen. Politimannen i 50-årene erkjenner at han burde ha handlet annerledes.

– Hadde jeg vært mer aktiv, kunne vi kanskje ha fått kontroll på Simensen mye tidligere, sier han.