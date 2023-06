Statsministeren advarer mot på gjøre samme feil som på 1980-tallet

NTB

I sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren advarer statsminister Jonas Gahr Støre mot å gjøre samme økonomiske feil som ble gjort på 1980-tallet.

– Det er en lærdom om hvor kostbart det er å få ned prisveksten, hvis den befester seg på et høyt nivå, sa statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Gahr Støre brukte torsdag tid på å trekke tråder mellom den økonomiske situasjonen i Norge på 1980-tallet og dagens økonomiske situasjon og prisveksten Norge nå opplever.

– Oppgaven nå er å unngå det som skjedde på slutten av 80-tallet skjedde igjen, unngå at vi får en nedgangstid, unngå høy arbeidsledighet og et høyt antall konkurser. Men vi må være forberedt på at det vil ta tid å få prisveksten ned. Det er altså ingen rask løsning her i Norge eller i andre land, sa Gahr Støre.