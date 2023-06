Flere nordmenn vil kansellere feriereiser

NTB

Merkbart flere nordmenn kansellerer nå ferier som allerede er kjøpt. Samtidig reiser tre av ti nordmenn billigere på grunn av økonomien.

Økte renter og svak kronekurs begynner for alvor å påvirke nordmenns økonomi.

Europeiske Reiseforsikring merker nå en markant økning i antall kunder som tar kontakt med de for å kansellere utenlandsferier som allerede er kjøpt, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi opplever helt klart at det er en del som har fått kalde reiseføtter nå, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i forsikringsselskapet If til DN. If eier Europeiske Reiseforsikring.

– Det er veldig mange slike henvendelser nå. Så er det jo ikke slik at du kan få tilbake pengene fordi du har fått dårligere råd. Og det tror jeg de fleste kundene forstår, sier Handeland.

Samtidig viser en spørreundersøkelsen laget av YouGov for Europeiske Reiseforsikring at 44 prosent av de spurte sier økonomien påvirker valget av reisemål.

Som følge av dette velger 30 prosent en rimeligere reise i år, mens 14 prosent dropper hele feriereisen.