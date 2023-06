Brann på ridesenter i Kongsberg er slukket

NTB

Nødetatene rykket onsdag ut etter melding om en brann på et ridesenter i Kongsberg. Brannen ble raskt slukket og spredde seg ikke til nærliggende bygninger.

– Status nå er at brannen er slukket. Saken er at det har brent i noe høy ute på et jordet. Brannen ble begrenset og stoppet før den nådde bygningene i nærheten. Personene på stedet gjorde en god jobb med å holde brannen i sjakk til brannvesenet ankom, opplyser Vaktleder Jan Rundtom ved Sørøst 110-sentral til NTB.

Det var onsdag ettermiddag at hendelsen fant sted, og Sørøst politidistrikt meldte i sin opprinnelige melding om at det var spredningsfare til bygg i nærheten.

De varslet om hendelsen klokka 16.19.